Großaufgebot der Polizei verhindert Corona-Demonstrationen in Brüssel

Obwohl die Kundgebungen wegen der Corona-Maßnahmen verboten waren, wurde in den Internetmedien aufgerufen, nach Brüssel zu fahren, um zu protestieren.



Die Brüsseler Polizei hatte am Atomium sowie am Zentral- und am Südbahnhof Stellung bezogen. Durch ihre massive Präsenz konnten Ausschreitungen und Entgleisungen verhindert werden. Nach Angaben von Olivier Slosse von der Polizeizone Brüssel-Hauptstadt-Elsene wurden die Personalien von 300 Personen notiert.