Nächste Woche knapp 65.000 Impfungen geplant, Taskforce will letzte Phase vor Sommer einsetzen

Die bisher nach der Impfung gemeldeten Nebenwirkungen, wie etwas erhöhte Temperatur oder Schmerzen im Oberarm, scheinen sehr mild auszufallen.

“In Belgien steht der Zähler jetzt bei fast 271.000 Impfungen, was bedeutet, dass wir dem ursprünglichen Impfplan derzeit leicht voraus sind”, so die Taskforce in einer Pressemitteilung. "Damit gehören wir in Europa zur Spitzengruppe.”