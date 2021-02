Noch nie haben sich so viele Menschen am Vogelzählwochenende in Flandern beteiligt. Beim Naturschutzbund „Natuurpunt“ gingen rund 66.500 Zählungen ein. Dabei wurden nach vorläufigen Ergebnissen rund 1.186.000 Vögel gezählt. Danach kam der Spatz am häufigsten in den flämischen Gärten vor. Dahinter folgten die Kohlmeise und der Buchfink.