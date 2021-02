Außenministerin Wilmès reagiert beunruhigt auf den Staatsstreich in Myanmar

In Europa äußern sich am Montag viele führende Politiker besorgt über den Staatsstreich in Myanmar, auch Belgiens Außenministerin Sophie Wilmès (MR - Foto). Dort hat das Militär die Macht übernommen. Unter anderem wurden De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und weitere Regierungsmitglieder werden festgesetzt. Die Armee rief für ein Jahr den Notstand aus.