Die Hochwasserlage entspannt sich wieder nach Schneeschmelze und Starkregen

Seit Sonntag entspannt sich die Hochwasserlage in der Provinz Lüttich und an der Maas in der Provinz Limburg wieder etwas. Seit Ende der vergangenen Woche stiegen die Pegel an der Maas durch den Zufluss an Schmelz- und Regenwasser aus den Nebenflüssen in den Ardennen und im Hohen Venn in Ostbelgien. Auch an der Schelde in Ostflandern stiegen die Pegel, doch auch hier konnten Überschwemmungen vermieden werden.