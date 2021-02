Wie die belgische Bundesregierung mit EU-Mitteln die Konjunktur wieder in Schwung bringen will

Bei den Projekten, die die belgische Regierung auserkoren hat, liegt der Fokus auf 4 Themen:

- Nachhaltige Energie und Mobilität (1 Mia. Euro): Projekte rund um Wasserstoff z.B. im Nahverkehr oder als Energiespeicher, eine „Energie-Insel“, ein neues Offshore-Windkraftprojekt, neue grenzüberschreitende Kabelverbindungen zum Austausch von Elektrizität, Energiesparmöglichkeiten für öffentliche und/oder staatliche Gebäude, mehr Radwege, die weiterer Modernisierung der Bahn mit zusätzlich schnelleren Verbindungen zwischen wichtigen Zentren.



- Forschung und Entwicklung (225 Mio. Euro): Neue Technologien, um Container auf Drogen zu screenen, Investitionen in die Nuklearmedizin z.B. in der Krebsuntersuchung, Investitionen in eine bessere Nachhaltigkeit im Flugverkehr und bei der Raumfahrtindustrie, Investitionen in die Kreislaufwirtschaft, z.B. bei der Verarbeitung von Kernabfall im Zuge der Stilllegung der Atomkraftwerke.

- Digitalisierung (350 Mio. Euro): Raschere Digitalisierung der staatlichen Behörden, neue Projekte rund um „E-Healt“, sprich um eine bessere digitale Vernetzung des Gesundheitswesens und um Cybersicherheit.

- Soziale gesellschaftliche Projekte (100 Mio. Euro): Projekte für Chancenbenachteiligte, Investitionen, die es jedem Haushalt im Land ermöglichen, über Internet zu verfügen.