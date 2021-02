Corona-Kontrollen an der französischen Grenze verursachen lange Staus

Vor allem für Lastwagen bedeuten diese Kontrollen längere und lange Wartezeiten. Die LKW-Fahrer stehen dabei unter Druck, denn sie müssen binnen 48 Stunden in Frankreich ihren Zielort erreicht haben, dort ab- oder aufgeladen haben, um dann wieder z.B. nach Belgien zurückzukehren. Halten sie sich länger als 48 Stunden in Frankreich auf, dann müssen sie hier Coronatests ablegen und sich in Quarantäne begeben, wie es die belgischen Corona-Regeln vorschreiben für Personen, die aus einer roten Covid-19-Risikozone einreisen.

Frankreich hat zum Monatsanfang weitere strengere Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Virus erlassen. Nur Pendler, die innerhalb von 30 km von der Grenze entfernt wohnen, müssen keinen negativen Coronatest vorlegen.

Das flämische Verkehrszentrum rät Auto- oder LKW-Fahrern, die nach Frankreich fahren müssen, dazu, den Grenzübergang Rekkem zu meiden. Besser sei es, über den Grenzübergang an der E403 in der Nähe von Tournai in der wallonischen Provinz Hennegau zu fahren. Schleichwege über die Dörfer sollten aber auf keinen Fall gesucht werden. Wer dort entlang fährt, sorgt in den Dörfern für Verkehrsprobleme und kann in Frankreich auf erhebliche Probleme stoßen.