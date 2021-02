Gent wird Patenstadt des neuen Forschungsschiffs "RV Belgica II"

Im September wird die „Belgica II“ in Belgien erwartet. Dann wird sie ihre Jungfernfahrt zwischen Zeebrügge und Gent-Seehafen absolvieren. An Bord wird dann Kronprinzessin Elisabeth sein, die das Schiff taufen wird. Sie wird übrigens Patin dieses Forschungsschiffs. Der Schiffsname "Belgica" geht übrigens auf das Segelschiff des belgischen Polforschers und Wissenschaftlers Adrien de Gerlache (1866-1934) zurück.

Die „RV Belgica II“ wird die „Belgica“ ersetzen, die seit 35 Jahren für Belgien im Dienste von Forschung und Wissenschaft im Einsatz ist. Das Kürzel „RV“ steht übrigens für „Research Vessel“, was wiederum schlicht und einfach „Forschungsschiff“ bedeutet. Das bisherige belgische Forschungsschiff „A926 Belgica“ wurde 1984 gebaut und in Betrieb genommen und legte bei über 1.000 wissenschaftlichen Expeditionen über 900.000 km zurück. Im Oktober 2016 hatte die damalige belgische Bundesregierung beschlossen, ein neues Schiff in Auftrag zu geben.

Die neue „RV Belgica II“ ist größer und bietet den an Bord befindlichen Wissenschaftlern deutlich mehr Raum für ihre Arbeit. So wurde die Fläche der Laborräume glatt verdoppelt. Insgesamt können 28 Wissenschaftler gleichzeitig an Bord des neuen Forschungsschiffs auf hoher See arbeiten. Der Besatzung werden 15 Seeleute angehören.

