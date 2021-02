Maria Lichtmess wird in einigen flämischen Regionen mit Pfannkuchen gefeiert

Aus dieser Tradition heraus werden an Maria Lichtmess z.B. Kerzenprozessionen abgehalten und Neugeborene gesegnet. Traditionell werden an diesem Tag Pfannkuchen gereicht, denn diese gelten durch ihre gelbe Farbe und ihre rund Form als Sinnbilder der Sonne, der Quelle des Lichts.

In Flandern wird dieser Tag vor allem in dörflichen Regionen noch heute begangen. Der 2. Februar war übrigens früher einer der beiden Tage im Jahr, an denen die Menschen in den Dörfern ihre Höfe verlassen konnten und andere Höfe und Familien oder auch andere Ortschaften besuchten. Der zweite Tag ist der 11. November zu Sankt Martin.

Die Besucher wurden mit harten Keksen bewirtet und später eben auch mit Pfannkuchen, im Sinne des christlichen Lichterfestes. An solchen Tagen warben die Knechte, Mägde und die jungen Leute im Allgemeinen auch um ihre (Heirats-)Gunst… Die Familien, die dabei besonders leckere Pfannkuchen reichten, standen hoch in der Gunst.

Heute profitieren besonders viele Bewohner von Pflege- und Seniorenwohnheimen von dieser Tradition. Zahllose ehrenamtliche Initiativen backen Pfannkuchen, um diese dorthin zu bringen, um den alten Menschen damit etwas Freude und Abwechslung zu bieten.