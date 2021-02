Empfehlung in Belgien: Mundmasken auch stets am Arbeitsplatz in geschlossenen Räumen tragen

Masken sollten beim Arbeiten in Innenräumen getragen werden

Normale Mundschutzmasken aus Stoff und die medizinischen Masken, auch OP-Masken genannt, sollten am Arbeitsplatz am besten stets getragen werden, so die Empfehlung, denn es werde z.B. in Büroräumen viel mit einander geredet und auch telefoniert und dabei würden Aerosole verbreitet - trotz eingehaltenem 1,5 Meter-Abstand. Sitzt man gemeinsam in einem Büro, dann besteht immer die Gefahr, sich bei Kollegen mit Covid-19 anzustecken.

Auch in Fabriken und anderen Bereichen, in denen in Gebäuden gearbeitet werde, sollten Masken getragen werden. Bei Arbeiten unter freiem Himmel, wo alle Sicherheitsabstände eingehalten werden können, müssen leine Mund- und Nasenschutzmasken getragen werden, so die Empfehlung der belgischen „Risk Assessment Group“.