Vorrang beim Impfen für Jugendliche? Die Bedenken überwiegen

Und der Gesundheitsminister?

Flanderns Landesgesundheitsminister Wouter Beke (CD&V) letztendlich hält die Idee, Jugendlichen zwischen 18 und 25 Jahren Vorrang beim Impfen zu gewähren, für keine so gute Idee. Der flämische Christdemokrat ist der Ansicht, dass zuerst die am meisten gefährdeten Personenkreise an der Reihe sein müssen:

„Es ist nicht vernünftig, die Reihenfolge der Impfungen zu verändern. Es ist zwar deutlich, dass es die Leute, gerade auch die Jugendlichen, mit all diesen Maßnahmen schwer haben, doch die Impfstrategie geht von der Voraussetzung aus, wie wir dafür sorgen können, dass die am meisten gefährdeten Personen am schnellsten geimpft werden. Sie üben den größten Druck auf unser Gesundheitswesen und auf die Krankenhäuser aus und sie sind am stärksten gefährdet, zu sterben.“