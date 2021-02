Belgien verzichtet vorläufig auf Impfungen mit AstraZeneca bei über 55-Jährigen

Obschon die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) den Impfstoff von AstraZeneca ohne Altersbeschränkung zugelassen hatte, entschieden sich z.B. Deutschland und Frankreich dazu, dieses Produkt vorläufig noch nicht bei Personen über 65 Jahre zu verimpfen. Dies wird mit der Tatsache begründet, dass zu wenig Erkenntnisse über die Nebenwirkungen bei diesem Mittel bei älteren Menschen vorliegen würden.

Belgien geht hier einen Schritt weiter und wird den Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmakonzerns AstraZeneca vorerst nicht bei Personen über 55 Jahren anwenden. Diese Entscheidung wurde auch nach einem entsprechenden Gutachten von Seiten des Hohen Gesundheitsrates in Belgien getroffen, wie Gesundheitsminister Vandenbroucke erklärte.

„Der Hohe Gesundheitsrat sagt deutlich, dass das AstraZeneca ein sehr guter Impfstoff für Menschen zwischen 18 und 55 Jahren ist. Doch er sagt auch: Wir haben heute nicht genügend Angaben, um mit Sicherheit sagen zu können, dass er auch so gut bei älteren Menschen wirkt. Wenn man da nicht sicher ist, dann ist der Rat, das Mittel bei Leuten zu nutzen, die jünger als 55 Jahre alt sind“, so der Minister am Dienstagabend in den VRT-TV-Nachrichten.