Veruntreuung von Subsidien in einer Vorzeige-Initiative einer flämischen Abgeordneten?

Mangelnde Transparenz

Doch der Vorwurf der Veruntreuung und der mangelnden Transparenz über die Verwendung von Mitteln aus der öffentlichen Hand sorgt dafür, dass das gesamte Projekt, eine in Flandern und in Antwerpen gerne als gutes Beispiel für gelungene Jugend- und Sozialarbeit angeführte Initiative, in ein schlechtes Licht gerückt wird. Nicht zuletzt leidet darunter auch der Ruf von Sihame El Kaouakibi, die aufgrund des Erfolges von „Let’s go urban“ von den flämischen Liberalen Open VLD mit ins politische Boot genommen wurde und die bei den letzten Landtagswahlen ein Abgeordnetenmandat im flämischen Parlament erzielen konnte.

Auch damit hatte sie eine gewisse Vorbildfunktion, wie auch Annemie Moens gegenüber VRT NWS andeutete, die vorläufige und von der Justitz bestellte Verwalterin des Projektes: „Außerhalb der VOG, in der Frau El Kaouakibi eine wichtige Rolle spielt, gibt es eine Anzahl weitere Gesellschaften, die sie ebenfalls kontrolliert und die möglicherweise eng mit dem Projekt verbunden sind. Die VOG lebt von Subsidien und hat in dieser Hinsicht Vorbildfunktion, muss also transparent sein. Was geschieht mit den Mitteln? Darum ist es dringend notwendig, dass ich von bestimmten Verträgen in Kenntnis gesetzt werde, die mit den anderen Gesellschaften abgeschlossen wurden.“