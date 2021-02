Fresko mit einem Fuchs macht Scherpenheuvel-Zichem zur "Street Art City" des Jahres

Wer an Street Art und an Graffiti-Kunst denkt, der denk wohl am ehesten an große Städte und an urbane Regionen. Doch das muss nicht immer der Fall sein. In Testelt, einem Ortsteil von Scherpenheuvel-Zichem in der Provinz Flämisch-Brabant, sorgt ein Fresko des Street Art-Künstlers Tuzq gerade für Furore und verhilft der Gemeinde zu einer besonderen Aufmerksamkeit.