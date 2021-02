GSK will in Belgien noch dieses Jahr 100 Millionen Dosen des Impfstoffs CureVac produzieren

Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK - Video) hat angekündigt, noch im laufenden Jahr 2021 in Belgien 100 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs CureVac zu produzieren. GSK will diese Impfdosen in seinem belgischen Werk in Wavre in Wallonisch-Brabant herstellen. Belgien hat bei GSK 2,9 Millionen CureVac-Impfdosen bestellt.