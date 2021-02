"Stabile Lage" im Allgemeinen und starker Rückgang bei den Sterbefällen durch Corona in Belgien

Im Zeitraum 27. Januar bis 2. Februar wurden pro Tag durchschnittlich 117 Corona-Patienten in Krankenhäusern aufgenommen. Das ist ein Rückgang um 10 % gegenüber der Vorwoche. Am Dienstag (2. Februar) wurden 138 neue Patienten hospitalisiert, während 190 Personen das Krankenhaus verlassen konnten.

Aktuell liegen in Belgien 1.794 Corona-Patienten in Krankenhäusern, von denen 311 intensiv behandelt werden müssen. 172 der Intensiv-Patienten sind derzeit an Beatmungsgeräten angeschlossen.

In der Woche vom 24. auf den 30. Januar sind täglich etwa 43 Personen an den Folgen ihrer Corona-Infizierung gestorben. Das ist ein deutlicher Rückgang um 21 % gegenüber der Vorwoche.

Im gleichen Zeitraum wurden pro Tag im Schnitt 2.348 neue Ansteckungen mit Covid-19 registriert. Das sind 9 % mehr als in der Vorwoche. Gleichzeitig wurden rund 49.300 Tests durchgeführt - 14 % mehr als in der Woche davor. Davon waren 5,5 % positiv. Dieser Wert bleibt seit Tagen stabil.

Am Stichtag 1. Februar hatten 285.765 Personen in Belgien ihre erste Dosis des Corona-Impfstoffs erhalten (3,1 % der erwachsenen Bevölkerung). 21.159 davon wurden auch bereits ein zweites Mal gegen Covid-19 geimpft.