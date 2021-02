Überschwemmungen in Ostflandern - Schifffahrt auf der Dender stillgelegt

In Markedal sind einige Straßen voll Wasser aus der Dender oder einigen Nebenflüssen oder Bächen gelaufen und mussten gesperrt werden. In den Ortschaften Brakel und Zottegem versucht die Feuerwehr seit Mittwochfrüh die durch das Hochwasser möglichen Probleme zu lösen. Überall steht die Feuerwehr in Alarmbereitschaft, um bei Problemen auszurücken.

In Erwartung der heftigen Regenschauern wurden schon am Dienstag in einigen ostflämischen Ortschaften vorsorglich Sandsäcke verteilt, mit denen die Bewohner von hochwassergefährdeten Gegenden ihre Häuser schützen können.

Wie lange keine Binnenschiffe auf der Dender unterwegs sein können, ist unklar. Nach Angaben der flämischen Landesbehörde für Binnenwasserwege (Vlaamse Waterweg) sei man aber flexibel und auf alles vorbereitet.