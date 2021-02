Belgien baut einen Anschluss an Offshore-Windkraftanlagen in Dänemark

Weitere Anschlüsse seien notwendig, so Chris Peeters von Elia gegenüber VRT NWS am Donnerstag, um den Bedarf an grüner bzw. nachhaltiger Energie zu decken: „Belgien wird immer zu wenig grünen Strom haben, auch dann, wenn die vollständige Kapazität auf der Nordsee genutzt wird.“ Derzeit, so Peeters, verfügt Belgien über eine Offshore-Kapazität von 2,3 Gigawatt und in den kommenden Jahren kommen weitere 2,1 Gigawatt hinzu.

Insgesamt werde Belgien schlussendlich dann über 4,4 Gigawatt Strom aus Windkraftanlagen in der Nordsee verfügen können, wenn die Räder auf vollen Touren drehen, doch das reicht nicht aus, so Peeters: „Wir haben zu Spitzenzeiten in Belgien einen Stromverbrauch von rund 12 Gigawatt Strom. Also ist klar, dass wir noch zusätzliche Produktion brauchen.“