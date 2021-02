Da sind sie schon! Die ersten Störche am Tierpark von Plankendael

Jedes Jahr kommen die Störche früher und früher zurück nach Belgien und eines ihrer Ziele in Flandern ist der Tierpark von Plankendael in Muizen bei Mechelen in der Provinz Antwerpen. In den vergangenen Tagen haben bereits die ersten Störche ihre alten Nester und Nistplätze aufgesucht. 13 Störche sind es jetzt schon, doch die Vogelschützer erwarten noch dutzende weitere dieser Vögel. Die Störche kehren jedes Jahr früher aus ihren sonnigeren Wintergebieten zu ihren angestammten Nistgebieten in Europa zurück.