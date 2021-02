Der flämische Sänger Kris De Bruyne (70) ist gestorben

Der flämische Sänger Kris De Bruyne (Foto) ist am Mittwoch im Kreise seiner Familie nach langer Krankheit im Alter von 70 Jahren gestorben. Dies gab sein Manager am Donnerstag bekannt. De Bruyne gilt als einer der besten Singer-Songwriter Flanderns überhaupt. Er war einer der ersten, der erfolgreich in der flämischen Kleinkunstszene für mehr Bewegung sorgte, in dem er auch auf elektrische Gitarren setzte.