Ein Bach in Melle in Ostflandern drohte über das Ufer zu steigen

In Melle in der Provinz Ostflandern drohte am Mittwochabend der Gondebeek über seine Ufer zu treten und Teile der Ortschaft unter Wasser zu setzen. Der Bach und seine Nebenarme konnte die Wassermassen, die aus Richtung Oosterzeele durch den Ort strömten fast nicht mehr fassen. Doch die Feuerwehr konnte die Situation schnell kontrollieren (Foto).