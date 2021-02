Fast alle belgischen Erstligisten im Pokal eine Runde weiter

Am Dienstag- und am Mittwochabend wurde in Belgien das 16tel-Finale im belgischen Fußballpokal gespielt und dabei haben fast alle darin noch vertretenen Erstligaclubs das 8tel-Finale erreicht. Aber, nicht alle konnten den Erwartungen entsprechend gewinnen und machten unterklassigen Vereinen den Weg für die nächste Runde frei, z.B. für den Zweitligisten Union Sint-Gillies, dem Tabellenführer in der 2. Liga (Foto). Einige Begegnungen konnten aber aufgrund von Corona-Fällen in einzelnen Mannschaften nicht gespielt werden. Die jeweiligen Gastmannschaften gewinnen deshalb mit einem 0:5.