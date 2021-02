Geplante Schalterschließungen: Vertrauensbuch zwischen Bahnchefin und Verkehrsminister?

Die belgische Eisenbahngesellschaft NMBS/SNCB hatte unlängst angekündigt, bis zum Jahresende 44 Schalter in Bahnhöfen schließen zu wollen. Dabei handelt es sich um Schalter, die nur noch selten konsultiert werden, da die meisten Fahrscheine online oder am Automaten gelöst werden. Dieses Vorhaben löste Proteste aus, sowohl bei den Fahrgastverbänden, als auch bei der Politik. So forderte Belgiens Verkehrsminister Georges Gilkinet (Ecolo), dieses Vorhaben zu überdenken. Damit aber stieß er auf Unverständnis bei Bahnchefin Sophie Dutordoir…