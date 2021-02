Spionagethriller: Vier iranische Terrorverdächtige in Antwerpen zu 15 bis 20 Jahren Haft verurteilt

Das in Wilrijk bei Antwerpen lebende belgisch-iranische Ehepaar Amir S. und Nasimeh N. hatte in den Tagen danach in Luxemburg den iranischen Diplomaten Assadollah A. in Luxemburg getroffen und dort wahrscheinlich die Bombe und 18.000 € Bargeld bekommen.

Das Ehepaar wurde am 30. Juni 2018 in Sint-Pieters-Woluwe in Brüssel festgenommen, als es auf dem Weg nach Frankreich war. Dabei stellte die Polizei das Geld, 500 gr. Sprengstoff und einen entsprechenden Zündmechanismus in einer Toilettentasche sicher.

Vor Ort, in Villepinte, nimmt die französische Polizei am Tag der Veranstaltung den Iraner mit belgischem Pass Merhad A. fest, der im Verdacht steht, das Attentat mit auszuführen. Ein Tag später geht Assadollah A. der Polizei in Frankfurt ins Netz. Dieser, ein iranischer Topspion, wie sich im Zuge der internationalen Ermittlungen erwiesen hat, gehörte davor mit Diplomatenstatus drei Jahre lang zur iranischen Botschaft in der österreichischen Hauptstadt Wien.