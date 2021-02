Mehr und regional unterschiedliche Ansteckungen, weniger Krankenhausaufnahmen und Sterbefälle

Im Zeitraum 28. Januar bis 3. Februar wurden pro Tag im Schnitt 120 Corona-Patienten in Krankenhäuser eingeliefert. Das ist ein Rückgang um 5 % gegenüber der Vorwoche (21. - 27. Januar). Am Mittwoch (3. Februar) wurden 138 neue Patienten hospitalisiert, während 139 das Krankenhaus verlassen konnten.

Aktuell werden 1.784 Corona-Patienten in belgischen Krankenhäusern behandelt, wovon 309 auf Intensivstationen liegen. Davon wiederum sind 167 Patienten an Beatmungsgeräten angeschlossen.

In der Woche vom 25. auf den 31. Januar wurden pro Tag im Durchschnitt 42 Sterbefälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet. Das sind 22 % weniger Todesfälle als in der Woche davor (18. - 24. Januar) - ein deutlicher Rückgang also. Seit Ausbruch der Corona-Epidemie in Belgien sind 21.216 Personen an den Folgen ihrer Infizierung gestorben.

Zwischen dem 25. und dem 31. Januar wurden belgienweit täglich etwa 49.500 Corona-Tests durchgeführt, 12 % mehr als im vergangenen Messzeitraum, von denen sich 5,5 % als positiv erwiesen. In diesem Zeitraum wurden pro Tag im Schnitt 2.363 neue Infizierungen registriert, 9 % mehr als in der Vorwoche. Bisher haben sich in Belgien laut Sciensano 716.395 mit dem Virus angesteckt.

Am Stichtag 2. Februar hatten insgesamt 296.950 Personen in Belgien ihre erste Corona-Impfdosis bekommen (3,22 % der erwachsenen Bevölkerung). 30.145 Bürger unseres Landes wurden bereits zweimal gegen Corona geimpft.