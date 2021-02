Wieder zum Friseur? Oder in den Zoo? Konzertierungsausschuss überprüft Vorschriften

Die Corona-Statistiken geben zurzeit kein einheitlich positives Bild in Belgien. In der Wallonie und Brüssel nehmen die Ansteckungen im zweistelligen Bereich zu, während sie in Flandern stagnieren oder leicht zurückgehen. Die Virologen des belgischen Gesundheitsinstituts Sciensano warnen vor Lockerungen. Beim Friseur würden sich wöchentlich eine Million Kontakte ergeben, sagte Sciensano-Virologe Steven Van Gucht am Donnerstagabend.

Im Parlament wollte Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) am Donnerstag nicht zu große Erwartungen wecken. Gleichzeitig aber will der Premier auch die Bedürfnisse von Bürgern und Unternehmen nach Perspektiven berücksichtigen.