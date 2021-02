Corona in Belgien unverändert: weniger Todesfälle und Einweisungen ins Krankenhaus, mehr Infektionen

Vom 29. Januar bis zum 4. Februar wurden im Schnitt 121 Patienten pro Tag in ein Krankenhaus eingeliefert. Das ist ein Rückgang von 4 Prozent: In der Woche davor (22. bis 28. Januar) lag der Durchschnittswert bei 125 Krankenhauseinweisungen pro Tag.

Am Donnerstag, dem 4. Februar, kamen 139 Corona-Patienten in stationäre Behandlung. 146 Patienten durften das Krankenhaus verlassen.

Insgesamt befinden sich nun 1.752 Corona-Patienten im Krankenhaus. Von diesen liegen 306 auf der Intensivstation und 166 müssen künstlich beatmet werden.

In der Woche vom 26. Februar bis zum 1. Februar starben im Schnitt 41 Menschen pro Tag am oder mit dem Corona-Virus. Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche. Zwischen dem 19. und 25. Januar waren im Schnitt 51 Menschen pro Tag in Verbindung mit einer Covid-19-Infektion gestorben.

Zwischen dem 26. Januar und dem 1. Februar wurden im Schnitt 2.349 Neuinfektionen pro Tag bestätigt. Das sind 5 Prozent mehr als in der Vorwoche. Gestern lag der Anstieg bei 9 Prozent. Der Infektionen nehmen weniger schnell zu, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Flandern und Wallonien.

Zwischen dem 26. Januar und dem 1. Februar wurden im Schnitt 49.600 Tests pro Tag durchgeführt. Das sind 10 Prozent mehr als in der Vorwoche. Mit anderen Worten: Es werden mehr Tests durchgeführt. Das Positivitätsverhältnis (die Anzahl der positiven Tests im Verhältnis zu allen Corona-Tests) liegt bei 5,5. Das bedeutet, dass etwas mehr als 5 von 100 durchgeführten Tests positiv waren. Diese Zahl bleibt seit Tagen auf dem gleichen Niveau.

Bis zum 3. Februar haben 307.386 Belgier ihre erste Impfung erhalten. Das sind 3,33 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. 44.127 Belgier haben bereits ihre zweite Dosis erhalten.