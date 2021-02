Einmalig: Die Gezeitenmühle von Rupelmonde in Ostflandern kann wieder mahlen

Die Gezeitenmühle von Rupelmonde in der Nähe von Kruibeke in der Provinz Ostflandern ist die einzige Mühle ihrer Art in den Benelux-Ländern, die noch in Betrieb ist. Und sie ist die älteste Gezeitenmühle auf dem europäischen Festland überhaupt. Doch in den letzten Jahren drehte sie nicht mehr, weil dem Wassergraben, der sie mit Wasser versorgt, kein Flutwasser mehr zugeführt werden konnte. Das hat sich glücklicherweise jetzt geändert.