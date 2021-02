Infektionsfachärztin Erika Vlieghe: Corona-Zahlen noch zu hoch, Impfen zeigt noch keine Wirkung

Für die Infektionsfachärztin an der Universitätsklinik von Antwerpen, Erika Vlieghe, sind die aktuellen Corona-Zahlen weiterhin besorgniserregend: “Die Infektionen steigen langsam immer weiter. In einigen Gegenden steigen sie aber rasant, wie in den Provinzen Wallonisch-Brabant (+41 Prozent), Luxemburg (+30 Prozent) und Namur (+24 Prozent). Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen schwankt und geht nicht drastisch zurück. Wir wissen, dass die Infektionszahlen jetzt wieder zunehmen und was das für die Krankenhausaufenthalte bedeutet”, sagte Prof. Dr. Vlieghe im Radioprogramm De ochtend.