Panamarenko-Haus kommt unter Denkmalschutz: “eines der faszinierendsten Künstlerhäuser der Nachkriegszeit”

Panamarenko hat von 1970 bis 2003 in dem Haus in der Biekorfstraat in Antwerpen gelebt und gearbeitet. Es ist sein Elternhaus. Im Erdgeschoss betrieb seine Mutter ein Schuhgeschäft. In den späten 1980er Jahren wurde das Haus vom Architekten Luc Deleu vom Büro T.O.P. und seiner Frau Laurette Gillemot renoviert.

Blickfang der Fassade ist die gläserne Loggia - eine fast 10 Meter breite Stahlkonstruktion: Dahinter befanden sich das Arbeitszimmer des Künstlers und sein exotischer Wintergarten mit hohen Zimmerpflanzen und herumfliegenden Papageien. Auf dem Dach des Hauses wurde 2011 eine Hubschrauberplattform montiert: das Panamarenko Airbase' T.O.P.-office.