Regierung lockert Vorschriften für Friseure ab dem 13. Februar

Der belgische Konzertierungsausschuss, an dem die Vertreter von Bund und Ländern teilnehmen, hat am Freitagnachmittag beschlossen, dass die Friseurläden ab dem 13. Februar wieder öffnen dürfen. Allerdings werden strengere Abstands- und Hygieneregeln gelten. Die anderen körpernahen Berufe, die so genannten Kontaktberufe sollen ab dem 1. März wieder arbeiten dürfen. Für Campings gibt die Regierung ab dem 8. Februar grünes Licht.