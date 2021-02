"Suske und Wiske" - Eine Comic-Ausstellung in der Train World in Schaarbeek

Der Bahnhof Heide

In der Ausstellung „Auf den Gleisen von Suske und Wiske“ kommt auch immer wieder der kleine Bahnhof von Heide, einer Teilgemeinde von Kalmtout in der Provinz Antwerpen vor. Dieser Bahnhof ist eine Art „Suske und Wiske“-Station, denn der seit rund 33 Jahren dort tätige Bahnhofschef Jan Francken hat seinen Arbeitsplatz zu einem kleinen Museum ausgebaut. Warum aber ausgerechnet Heide? Ganz einfach: In Heide bei Kalmtout wohnte Zeichner und Autor Willy Vandersteen…

Leider gehört der Bahnhof Heide zu den 44 belgischen Bahnhöfen, in denen bis Ende des Jahres die Schalter geschlossen werden. Schon ab März wird der Schalter nur noch an drei Tagen pro Woche geöffnet sein. Bahnhofs- und Museumschef Francken wird dann wohl in Rente gehen. Doch der inzwischen denkmalgeschützte Bahnhof an sich wird nicht geschlossen und die Reisenden können ihre Fahrscheine am Automaten kaufen. Dabei können sie auch mal eben einen Blick auf die „Suske und Wiske“-Sammlung werfen.

(Lesen Sie bitte unter den Fotos weiter)