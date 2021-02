Virologe Van Gucht lobt Durchhaltevermögen: Virus-Pressing seit November, aber Belgien hält den Ball flach

Der Sciensano-Virologe erläuterte auch auf den großen Unterschied bei den Infektionsraten zwischen Flandern und Wallonien: “ Wir haben keine spezifische Erklärung. Ich möchte darauf hinweisen, dass es in den letzten Wochen und Monaten regelmäßig zu regionalen Unterschieden gekommen ist. Manchmal waren diese temporär, manchmal langfristig. In den Wochen davor lagen die Zahlen in Flandern relativ höher. Zuletzt holt die Wallonie auf. Dort ist eine Zunahme bei Kindern und in der aktiven Bevölkerung zu verzeichnen. Das kann vorübergehend sein, aber wir müssen die Entwicklung im Auge behalten."