Die Autobahn A10 bei Ostende in Westflandern wurde am Freitagabend ab 20 Uhr gesperrt, um Abbrucharbeiten an einer Brücke über die Autobahn zu ermöglichen. Die Brücke war nach einer Reihe von Unfällen irreparabel beschädigt worden. Die Autobahn wurde zwischen Ostende und Oudenberg in beide Richtungen gesperrt.