Bis Sonntagabend landesweit zwischen 4 und 15 Zentimeter Schnee

"Dieses Wochenende ist der Beginn einer deutlichen Wetterveränderung. Die Temperaturen werden durch die kalte Landluft aus dem Nordosten drastisch sinken. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sinken die Minima bis morgenfrüh in Flandern allmählich auf -1° bis -4°. Der Regen, der von Norden her über Flandern zieht, wird allmählich in Schneeregen, Graupel und schließlich Schnee übergehen. Die Straßen werden gefährlich glatt. Bis morgen früh wird in Flandern eine Schneedecke von 1 bis 5 Zentimetern liegen. In den Ardennen schneit es noch nicht."

„Südlich von Sambre und Maas wird es weiter regnen. Die Grenze zwischen der warmen und kalten Luft liegt eigentlich über Belgien, weshalb es im Süden unseres Landes deutlich milder sein wird. Aber morgen, nach einer sehr unruhigen Nacht, wird der Regen im Süden unseres Landes allmählich auch in Schneeregen und schließlich in Schnee übergehen. Bis zum Abend wird es überall eine Schneeschicht von 4 bis 15 Zentimeter Schnee geben. Entlang der Grenze zu den Niederlanden wird es den dicksten Schneeteppich geben."

Auch morgen schneit es in Flandern über weite Strecken des Tages weiter. Und mit diesem winterlichen Sonntag beginnt eine echte Winterwoche mit Eistagen. Das bedeutet, dass die Temperaturen auch tagsüber nicht über den Gefrierpunkt steigen werden. Dieser Kälteeinbruch wird bis nächsten Samstag andauern. Am Montag kann es noch ein paar Schneeflocken geben, den Rest der Woche wird es trockener und sonniger.