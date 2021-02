Coronakrise sorgt für ein 35,6-Milliarden-Euro-Loch im belgischen Staatshaushalt

Die Coronakrise reißt ein zusätzliches Loch von 35,6 Milliarden Euro in den Staatshaushalt. Zu dieser Schlussfolgerung kam die Haushaltszustandseinschätzung am Jahresende, die die flämischen Wirtschaftszeitung ‚De Tijd‘ einsehen konnte. Das Gesamtdefizit von 44,9 Milliarden Euro ist in absoluten Zahlen das größte aller Zeiten.