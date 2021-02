Corona-Ausbruch in der Notrufzentrale der Brüsseler Polizei

Eine große Anzahl von Personen, die in den Büros arbeiten, in denen die Notrufzentrale der Polizei in Brüssel untergebracht ist, befindet sich derzeit in Quarantäne, weil sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Bundespolizei hat entsprechende Medienberichte bestätigt, wonach es Probleme mit einem Corona-Ausbruch im Kommunikations- und Informationszentrum (CIC) gibt, wo sich die 101-Notrufzentrale befindet. Die Bundespolizei stellt aber klar, dass dies keine Auswirkungen auf den Service hat und die Anrufe von Bürgern, die unter der Nummer 101 dringende Hilfe von der Polizei anfordern möchten, wie gewohnt umgehend beantwortet werden.