Corona-Jahr 2020 sorgte wegen Lockdown für mehr Scheidungen und Schwangerschaften

Eine Erklärung für die Zunahme der Scheidungen könnte sein, dass "nebeneinander leben" in der Coronazeit keine Option mehr war. Paare konnten sich nicht einfach in Arbeit oder Hobbys flüchten, sie mussten reden. "Die Bedeutung der Kommunikation ist während der Corona-Krise viel wichtiger geworden", sagt der Sexologe und Beziehungsexperte Wim Slabbinck. Es gab keine Ausweichmöglichkeiten, die Ehepartner mussten miteinander reden. Und für manche Paare hatte das auch seine Vorteile. "Es war gut für einige Beziehungen. Es gab mehr Zeit und Raum, sich gegenseitig neu zu entdecken. In einem hektischen Leben, in dem beide Partner vollzeit arbeiten, ist das manchmal sehr schwierig", sagt Slabbinck.

Aber bei anderen Paaren kam es nicht zur Versöhnung, ganz im Gegenteil. Das ständige Zusammensein führte häufiger zu einer Trennung. Der Soziologe Dimitri Mortelmans ist hierüber nicht besonders überrascht. "Vor der Corona-Ära haben wir zum Beispiel gesehen, dass sich Paare nach einem Urlaub häufiger trennen. Weil sie dann mehr Zeit miteinander verbracht hatten und einsahen, dass ihre Beziehung keine Zukunft mehr hatte. Der Lockdown war natürlich kein Urlaub, aber es war eine Zeit, in der die Menschen sehr viel Zeit miteinander verbracht haben."

Laut dem Soziologen handelt es sich dabei oft auch um Paare, bei denen die Beziehung bereits in der Krise steckte. "Ich denke, wir haben jetzt vor allem eine Beschleunigung von Dingen gesehen, die ohnehin eingetreten wären. Paare, die es vorher schwer hatten Nägel mit Köpfen zu machen, haben sich jetzt schneller entschieden", meint Mortelmans. Der Soziologe weist auch auf Probleme hin, die während der Corona-Krise aufgetaucht sind, wie z.B. die Alkoholabhängigkeit. "Wenn es mehr Alkoholabhängigkeit gibt, als Folge der Corona-Krise, dann hat das zweifellos auch Auswirkungen auf Beziehungen", sagt Mortelmans.

Wie es dazu kommt, dass sich proportional mehr Ehepaare getrennt haben als Paare, die legal zusammenlebten, ist unklar. "Das muss noch weiter erforscht werden. Wir können hierzu noch keine Schlüsse ziehen", sagen sowohl Wim Slabbinck als auch Dimitri Mortelmans.