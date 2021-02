Flandern erwacht unter einem Schneeteppich: Am Sonntag wird noch mehr Schnee erwartet

In den kommenden Stunden wird noch Schnee erwartet. "Die Temperaturen auf der Straßenoberfläche bleiben unter dem Gefrierpunkt. Es kann also sehr glatt sein. Wenn Sie sich also entscheiden, heute in Ihr Auto zu steigen, seien Sie extrem vorsichtig", so Daniëls noch.

Der Wintereinbruch verursacht auf dem belgischen Schienennetz vorerst keine Probleme, meldet der Bahnlogistikbetreiber Infrabel. Die Züge, die in Richtung Niederlande fahren, halten jedoch an der Grenze, da in unserem Nachbarland starker Schneefall herrscht.

Der Winterplan für die Bahnen ist aber auch hier aktiviert worden. Das bedeutet, dass Dutzende von mobilen Einsatzteams in Bereitschaft sind und dass die Weichenheizung aktiviert wurde. In den vergangenen Monaten wurden bereits vorbeugende Kontrollen durchgeführt und ausreichende Vorräte an Sand, Salz und Frostschutzmitteln in den Werkstätten gelagert.