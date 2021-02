Indische Sekte flutet Twitter-Profile von Dutzenden belgischen Politikern und Fußballern

Der Spam auf Twitter wird über geklaute Telefonnummern von Personen des öffentlichen Lebens versendet, die im Internet gefunden wurden, oder über WhatsApp. Der Guru hat vermutlich auch Anhänger in Belgien. Die Website der Sekte gibt Kontaktnummern für eine Handvoll Länder an: Indien und Nepal, die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, das Vereinigte Königreich, Italien und... Belgien.

Im Februar 2019 teilte die Sekte auf Youtube ein Video zum Thema "Belgien". Es zeigt Bilder von Straßen in Antwerpen, gefolgt von ein paar Anhängern, die ein Haus in einem typischen flämischen Viertel betreten. Eine Gruppe von einem Dutzend Menschen, darunter auch Minderjährige, versammelt sich um den Fernseher und sieht sich ein Video von Rampal an. Auch in Belgien gibt es einen Ashram oder eine Kultstätte für Rampal-Anhänger und zwar in Zoutleeuw (Provinz Flämisch Brabant).

In Belgien ist das "Zentrum zur Information und Beratung über gefährliche sektenartige Organisationen" (IACSSO/CIAOSN) beim Justizministerium für die Überwachung von Sekten und deren internationalen Verbindungen zuständig. Der Name Rampal scheint dort aber noch kein Begriff zu sein. Das Zentrum hat noch keine Anfrage nach Informationen über diesen Guru oder seine Organisation erhalten. Aber wenn die auf Belgien abgestimmte Twitter-Kampagne weitergeht, könnte sich das bald ändern.