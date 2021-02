Infektionen und Einweisungen steigen weiter leicht an. Zahl Patienten auf Intensivstation unter 300

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und Krankenhauseinweisungen in Belgien steigt weiterhin leicht an. Bis zum 5. Februar hatten insgesamt 326.405 Belgier ihre erste Impfung erhalten. 291 Coronapatienten werden noch auf der Intensivstation behandelt und 151 müssen dort künstlich beatmet werden. Es starben auch wieder weniger Menschen an den Folgen von Covid-19.