Ministerialerlass bestätigt Empfehlung zu Mundschutzmasken

Seit Anfang letzter Woche rät die RAG, nur noch Stoff- oder Einwegmasken zu verwenden. Schals, Halswärmer oder Kopftücher, wie Bandanas, waren in den letzten Monaten erlaubt, aber das lag an dem Mangel an Mundschutzmasken zu Beginn der Pandemie. Diese Probleme sind in der Zwischenzeit gelöst worden.