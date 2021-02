Mol: 80 Kinder zu Hause in Quarantäne nach Kontakt mit einem infizierten Kind im Kinderhort

Seit Samstagabend befinden sich 80 Kinder aus drei Dörfern der Gemeinde Mol (Provinz Antwerpen) in häuslicher Quarantäne. Fast alle von ihnen hatten Kontakt mit einem infizierten Gleichaltrigen in der außerschulischen Kinderbetreuung. Die vier anderen Kinder sind Mitschüler in der freien Grundschule des Stadtteils Wezel.