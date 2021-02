MP Jan Jambon: "Keine weiteren Lockerungen, solange die Coronazahlen auf diesem Niveau sind“

Der flämische Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA, flämische Nationaldemokraten, Foto) ist sich mit Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (SP.A, flämische Sozialisten) einig: Eine große Lockerung der Corona-Einschränkungen ist noch nicht in Sicht. Infektionen und Krankenhausaufenthalte sind in unserem Land immer noch leicht steigend. Es wird also keine Lockerung geben, bis alle Belgier über 65 Jahre geimpft sind.