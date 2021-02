Tennis: Elise Mertens holt 6.Titel und geht mit großer Portion Selbstvertrauen zur Australian Open

Die belgische Nummer Eins im Damentennis, Elise Mertens (WTA-20), hat in Melbourne ihren 6. Titel gewonnen. Sie eroberte die Gippsland Trophy nach dem Sieg im Finale gegen Kaia Kanepi (WTA-94) in zwei kurzen Sätzen. Am Montag beginnen für die Flamin die Australian Open, das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres.