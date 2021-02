Antwerp FC gewinnt das Stadtderby gegen Beerschot

„Great Old“ Antwerp FC hat am 26. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga das Derby gegen den Stadtrivalen Beerschot mit gewonnen (Foto). Club Brügge unterstrich mit einem Sieg gegen Waasland-Beveren die Titelambitionen. Anderlecht fand gegen Racing Genk wieder den Anschluss an die Tabellenspitze.