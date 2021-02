Crowdfunding zur Rettung von 50 Cafés und Kneipen in Brüssel

Seit Montagmorgen läuft in Brüssel ein neues Projekt, mit dem rund 50 Cafés und Kneipen in der belgischen Hauptstadt finanziell unter die Arme gegriffen werden soll. Dazu wurde ein Crowdfunding ins Leben gerufen. Einigen klassischen und traditionsreichen Lokalen soll dies in diesen Coronazeiten schlicht und einfach das Überleben sichern. Ein Pilotprojekt mit drei Brüsseler Lokalen zeigte, dass dieses System durchaus erfolgreich sein kann.