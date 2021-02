Eine Woche Distanzunterricht in Flandern, doch das Smartschool-System macht nicht mit

Smartschool-Sprecherin Van Linthout sagte dazu: „Wir hatten für diese Woche zusätzliche Kapazität geschaffen.“ Doch dabei wurde mit der doppelten Zahl Zugriffe gerechnet, wie im ersten Lockdown im Frühjahr 2020: „Doch diese Zahlen sind astronomisch.“ Inzwischen wird hart daran gearbeitet, dass Smartschool diese Woche problemlos funktionieren kann und dass die Anmeldungen in den kommenden Tagen morgens deutlich rascher erfolgen können.

Die größten Probleme ergaben sich am frühen Montagmorgen in den Ballungsräumen rund um die Provinzhauptstädte Antwerpen, Brügge, Gent und Hasselt, sowie in Mechelen und anderen Kreisstädten oder auch in der Brüsseler Hauptstadt-Region. Die Grundschulen sind davon nicht betroffen, denn hier erfolgt der Unterricht auch in dieser Woche vor Ort in den Schulen und Klassen.