Ferien- und Freizeitparks sowie die Zoos und Tierparks ab dem kommenden Wochenende wieder offen

Seit einigen Tagen laufen die Buchungen in den Ferienparks, auf den Campingplätzen und auch für Besuche in den Zoos und den Tierparks in Belgien auf Hochtouren. Grund dafür ist die Erlaubnis für die Wiedereröffnung dieser Art Freizeitgelegenheiten.

Doch diese Möglichkeit der Öffnung wurde juristisch erstritten, denn der Verband der Campingplatzbetreiber und der Freizeitparks im belgischen Bundesland Flandern war vor den belgischen Staatsrat gezogen, um diesen Schritt zu erzwingen.

Der Verband führte an, gegenüber den Hotels, den Ferienhäusern und den Ferienwohnungen benachteiligt zu werden und diesem Argument stimmte der Staatsrat zu. Das gleichzeitig der Konzertierungsausschuss der Regierungen aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien die Öffnung der Zoos und Tierparks ermöglichte, sorgt auch bei den Familien für ein Aufatmen nach langer Corona-Lockdown-Periode, denn es stehen ab dem kommenden Wochenende die Krokusferien an.

Aber, wie bereits oben erwähnt, gilt es die geltenden Corona-Regeln zu beachten und in den Freizeitparks und in einigen Übernachtungsbetrieben von Tierparks bleiben die Gastronomiebereiche weiter geschlossen. Mahlzeiten werden auf den Zimmern serviert und es ist in anderen Einrichtungen Selbstversorgung angesagt.