Löwen will Grundstücke in anderen Provinzen nutzen, um Windräder aufzustellen

Die Universitätsstadt Löwen in Flämisch-Brabant ist auf der Suche nach geeigneten Grundstücken, um Windräder aufstellen zu können. Dabei sucht sie auch außerhalb der eigenen Stadt- oder der Provinzgrenzen. Löwen würde auch Windkraftanlagen in Ost- und Westflandern sowie auch in der Wallonie errichten und von dort aus betreiben, denn die Stadt besitzt dort Ländereien.